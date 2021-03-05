Вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на адмінмежі з Кримом

В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n151370-vakcynaciu-vid-koronavirusu-provodytymut-na-adminmeji-z-krymom.html

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Вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 проводитимуть на КПВВ, розташованих на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко заявив про це в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, над цим вже працює Херсонська облдержадміністрація, яка отримала відповідні інструкції від уряду.

Яременко наголосив на важливості дотримання балансу між кількістю людей, які перетинають КПВВ, та навантаженням на фахівців, які здійснюватимуть вакцинацію.

Втім, за словами чиновника, зараз динаміка перетину трьох КПВВ, розташованих на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом («Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка») є вкрай мізерною — приблизно 450 перетинів у день.

Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення та отримати всі інші послуги, можемо, — резюмував заступник міністра.



Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого.

Нагадаємо, вже вакциновано понад 1 тис. військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.