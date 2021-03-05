В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Український мілітарний портал»

https://racurs.ua/ua/n151364-ponad-tysyachu-viyskovyh-oos-vakcynuvaly-vid-koronavirusu-detali.html

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Вакцинація від коронавірусу у Збройних силах України (ЗСУ) розпочалася 25 лютого.

Серед військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), вакциновано вже 1 тис. 30 осіб (з них 147 — медпрацівники). Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Зазначається, що серед вакцинованих ускладнень не зафіксовано.

Для проведення вакцинації ЗСУ наразі отримали від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 14 тис. доз вакцини Covishield.

Для здійснення щеплень підготовлено 10 бригад з вакцинації, забезпечених:

засобами індивідуального захисту;

термосумками з холодовими елементами для перевезення вакцин і проведення вакцинальної сесії;

протишоковими укладками;

реанімобілем для надання невідкладної допомоги у випадку післявакцинальних реакцій/ускладнень і негайної евакуації військовослужбовця до медзакладу.

Зазначається, що за кожним військовим, який проходить вакцинацію, спостерігають впродовж 30 хвилин після щеплення.

Вакцинують військових на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі військових мобільних госпіталів та цивільних лікарень.

Нагадаємо, в МОЗ нещодавно назвали кінцевий термін вакцинації усіх повнолітніх українців.