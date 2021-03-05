В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото «Украинский милитаристский портал»

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ) началась 25 февраля.

Среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил (ООС), привито уже 1 тыс. 30 человек (среди них 147 медработников). Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что среди вакцинированных осложнений не зафиксировано.

Для проведения вакцинации ВСУ уже получили от Министерства здравоохранения 14 тыс. доз вакцины Covishield.

Для осуществления прививок подготовлены 10 бригад по вакцинации, которые обеспеченны:

средствами индивидуальной защиты;

термосумками с холодовыми элементами для перевозки вакцин и проведения прививочной сессии;

противошоковыми укладками;

реанимобилем для оказания неотложной помощи в случае поствакцинальных реакций/осложнений и немедленной эвакуации военнослужащего в медучреждение.

Отмечается, что за каждым военным, который проходит вакцинацию, наблюдают в течение 30 минут после прививки.

Вакцинируют военных на временных пунктах прививок, развернутых на базе военных мобильных госпиталей и гражданских больниц.

Напомним, в Минздраве недавно назвали конечный срок вакцинации всех совершеннолетних украинцев.