Конечный срок вакцинации всех совершеннолетних украинцев назвал Степанов

https://racurs.ua/n151324-konechnyy-srok-vakcinacii-vseh-sovershennoletnih-ukraincev-nazval-stepanov.html

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Министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде 5 марта в рамках «Часа вопросов к правительству» назвал конечный срок вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних граждан Украины.

О конечном сроке вакцинации. У нас пять этапов вакцинации, к каждому этапу добавляются граждане Украины, в зависимости от группы риска. К концу 2021 года мы закончим вакцинацию всех без исключения граждан Украины старше 18 лет, потому что детей мы не вакцинируем, — отметил Степанов.



Министр также в начале своего выступления напомнил, что с марта 2020 года исполнился ровно год с тех пор, как Украина «проснулась в новой реальности». Тогда был диагностирован первый больной коронавирусной инфекцией.