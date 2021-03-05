Лихорадка и слабый иммунитет — главный санврач страны рассказал о противопоказаниях для COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n151323-lihoradka-i-slabyy-immunitet-glavnyy-sanvrach-strany-rasskazal-o-protivopokazaniyah-dlya.html

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Вакцинацию от коронавируса не советуют осуществлять в нескольких случаях. О них 5 марта на брифинге рассказал Виктор Ляшко.

Главный санврач страны сообщил, что нельзя делать прививки в следующих случаях:

при наличии противопоказаний к компонентам вакцин (состав указан в инструкции);

если есть сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры (лихорадка). При этом незначительное повышение (простуда) не является противопоказанием;

при нарушениях свертываемости крови;

при ослабленном иммунитете у пациента, однако в этом случае врач принимает решение о вакцинации по своему усмотрению.

Ляшко пригласил известных людей проводить публичную вакцинацию, чтобы повысить доверие к процессу.

Я давно обещал журналистам это сделать. Как только появилась возможность, когда мы изменили план вакцинации, то я сделал прививку, чтобы собственным примером показать безопасность процесса, — сообщил Ляшко.

Он напомнил, что вакцинировались президент, главы пограничной службы и Национальной службы здоровья.

Ляшко заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение приняли для рационального использования остаточных доз вакцин.

Если вакцина будет не использована, она подлежит утилизации. Для того, чтобы эти дозы, которые могут остаться, не пропали и не были утилизированы, внесены изменения в дорожной карты, — сказал главный санитарный врач.



Таким образом, в целях рационального использования остаточных доз разрешается приглашать для вакцинации такие группы людей, которые были не в первом этапе проведения вакцинации против COVID:

если зафиксировали отказ от вакцинации тех людей, которым запланировано должны были сделать прививки и ради которых был открыт десятидозний флакон;

если человек пришел на вакцинацию, но у него нашли противопоказания для вакцинации;

если количество людей, которое вакцинируется за день мобильной бригадой, было не кратным десяти и оставались несколько доз препарата.

Вакцинация в Украине пока хромает — ее темпы пока не превышают 3 тыс. человек ежедневно. За 4 марта Министерство здравоохранения отчиталось о 2 тыс. 913 впервые привитых от COVID-19 человек.