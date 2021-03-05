«Щеплені та щасливі», или Почему в Украине буксует вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/2825-schepleni-ta-schaslivi-ili-pochemu-v-ukraine-buksuet-vakcinaciya-ot-koronavirusa.html

Ракурс

6 888 вакцинаций от COVID-19 — это результат первой недели прививочной кампании в Украине. Хорошая новость в том, что 24 февраля долгожданная вакцинация наконец-то стартовала. В копилке позитива — прививки получили министр здравоохранения и президент. Это должно повысить доверие к иммунобиологическому препарату, с «божьей благодатью» добравшегося к нам из далекой Индии. Конечно, при условии доверия общества к вакцинируемым на камеру. Напомню: вакцину CoviShield в Украине зарегистрировали по заявлению фирмы Grace of God («Благодать Божья»), основанной три месяца назад.

Похоже, на этом с позитивом мы закончили. Весь мир стоит на пороге третьей волны пандемии. В Украине количество заболевших пытается переплюнуть осенний виток, растет летальность, достигнув 2,8% (по данным Национальной академии наук). На днях стало известно, что британский штамм коронавируса уже добрался до Украины. С вакцинацией нужно ускоряться, но, увы, пока мы пробуксовываем. По словам экспертов, «мы стартуем очень тяжело даже на фоне стран с тяжелым стартом».

А как у них?

Вначале сравним наши показатели со странами-лидерами в вакцинальной гонке. В Израиле за первую неделю привили 209 588 человек (напомню, в Украине менее 7 тысяч). Скорость вакцинации составляет 101 745 прививок в день (по состоянию на конец февраля). В Испании за первую неделю использовали 332 543 доз антиковидной вакцины. Кампания продвигается со скоростью 95 661 доз в день.

А теперь посмотрим в сторону отстающих. Если говорить о ЕС, то, например, в Польше за первую неделю вакцинировали 79 105 человек. Затем темпы наращивали, и сегодня проводится 88 700 вакцинаций ежедневно (кампания в стране идет третий месяц). В Румынии за первую неделю ввели 15 157 доз. Сербия, не являющаяся членом Европейского Союза, как и Украина, договаривалась о поставках вакцин самостоятельно. За первую неделю провела 11 345 вакцинаций, скорость вакцинации — 29 426 доз ежедневно (напомню, это страна с населением менее 7 миллионов жителей).

Чиновники заверяют, что Украина вот-вот ускорится. Во всяком случае, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал нарастить скорость до 10 тысяч COVID-прививок ежедневно. Напомним, сейчас идет первая волна вакцинации индийским препаратом CoviShield (срок годности которого истекает в июне этого года). Пока прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября планируют привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В планах — в течение 2021–2022 годов охватить вакцинацией 50% населения Украины (20 миллионов человек).

Антивакцинальная вакханалия, или Что пошло не так?

Невооруженным глазом видно, что процесс вакцинации у нас идет вяло. Более того, драгоценная вакцина иногда отправляется в утиль. Дело в том, что CoviShield поставляется в 10-дозовых флаконах. После вскрытия флакона препарат должен быть использован в течение шести часов. Повторное замораживание уже открытого флакона или использование после данного срока запрещено, поэтому неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы. Чтобы избежать подобного расточительства, а заодно и повысить популярность вакцинации, 1 марта Минздрав утвердил приказ №369. Документ разрешает прививать против COVID-19 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и так далее в случае остатков доз вакцины.

В планах Кабинета министров — разрешить использование остатков вакцин для украинцев вне общей очереди, передавая на пятый этап национальной кампании. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в планах также перепродажа вакцин частным клиникам по себестоимости.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, в последние пару месяцев в стране развернута кампания против вакцинации от коронавируса. Всему виной отдельные политики — подстрекатели антивакцинальной вакханалии.

А вот эксперты называют другие причины вялотекущей вакцинации. Это и сама CoviShield — индийская реплика вакцины от AstraZeneca. Согласно исследованиям, эффективность у AstraZeneca-оригинала ниже, чем, например, у Pfizer и Moderna. Что касается индийского варианта, пока нет качественных исследований, сопоставляющих эффективность и переносимость индийской копии и бренда. Безусловно, свою весомую лепту внес и скандал вокруг фирмы, зарегистрировавшей иммунобиологический препарат в Украине. Фирма-прокладка с прекрасным названием «Божья благодать» и не менее удивительным нищенским уставным фондом вряд ли добавила позитива в имидж CoviShield.

Почему медики не спешат вакцинироваться? «Преобладающее большинство наших медиков уже переболели ковидом. По словам заведующего одного из отделений инфекцийной реанимации на пресс-конференции, среди его сотрудников таких 90%. Точные цифры легко установить, но они, вероятно, настолько скандальны, что их побоялись показать обществу. Вполне возможно, чиновники от здравоохранения, из страха за свои кресла, не проинформировали центральную власть», — считает доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Другими словами, признать, что подавляющее большинство медицинских работников переболели, значит, расписаться в необеспечении их надлежащим инфекционным контролем.

По мнению Е.Амосовой, с первых дней стоило бы изменить план вакцинации, предоставив доступ к прививкам всем медикам, безотносительно их места работы. Затем лицам группы риска и учителям. Тем более что флакон-то на десять доз! А вот переключение на молодых военных в рамках «первой очереди» с позиции науки не выдерживает никакой критики.

Еще одна причина «первого блина» — практически полное отсутствие грамотной информационной кампании. Привившись, позитивный сигнал подал министр здравоохранения, оголил торс на камеру и президент... Увы, но этого мало. Где профильный комитет Верховной Рады, Центр общественного здоровья, Нацслужба здоровья?

Новый штамм SARS-CoV-2 уже в Украине. Поможет ли вакцинация?

На днях доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. А.Богомольца Ольга Голубовская написала на своей странице в Facebook, что среди заболевших с тяжелым течением коронавирусной инфекции заметно возросла доля молодых людей (от 30 и старше), а традиционные методы лечения часто не помогают.

«Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма нельзя, — объясняет инфекционист. — Скорее, мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким — не знаю. Пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские «корни». Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в том числе у молодых людей».

По словам О.Голубовской, отделения интенсивной терапии переполнены. «Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных», — добавляет врач.

Чуть позже пришла новость из Института эпидемиологии и инфекционных болезней: в Украине официально подтвердили два случаябританского штамма коронавируса. Этот вариант SARS-CoV-2обнаружен у двух больных из Ивано-Франковска. Известно, что данный штамм отличается более высокой заразностью.

Защитят ли вакцины от британского штамма? По мнению вирусолога Аллы Мироненко, имеющиеся вакцины справятся с британским штаммом. Вакцинированный, скорее всего, не заболеет. Если же привитый встретится с южноафриканским штаммом, то вакцинация убережет от тяжелого течения заболевания, а значит, и смерти.

С вакциной CoviShield вряд ли стоит рассчитывать на коллективный иммунитет, полагает Екатерина Амосова. «Чтобы достичь коллективного иммунитета вакциной с эффективностью в 63% (по данным исследований, такова эффективность AstraZeneca), надо очень быстро привить 90% населения. Это нереально. А значит, вакцинируясь, нужно рассчитывать на то, что не заболеешь тяжело и не умрешь от ковида», — отмечает она.

В Украине на сегодняшний день от COVID-19 умерли свыше 26 тысяч человек. Это просто цифры, пока в ковидное отделение не попадает кто-то из близких. Умирать от коронавирусной инфекции особенно тяжело — и физически, и морально. Люди покидают этот бренный мир за закрытыми дверями реанимаций, их не держат за руку близкие. Перед смертью пациенты испытывают жуткий страх, усиливающийся созерцанием реанимационных мероприятий на соседних койках.

В семье моей знакомой в прошлом году случилось горе — ковид унес жизнь мамы. Не только близкие перенесли тяжелые душевные страдания, но и осиротели пациенты замечательного врача-пульмонолога. Мама стойко сопротивлялась коронавирусу, проведя в стационаре почти два месяца. Незадолго до смерти дышать без кислородной маски уже не могла. Звонила дочке и просто слушала такой родной голос. Дочь успокаивала, с тревогой вслушиваясь в тяжелое мамино дыхание, где каждый вдох — непомерная работа. Изо всех сил стараясь не рыдать в трубку... Моя знакомая — врач. Она будет вакцинироваться от COVID-19, призывает к этому своих коллег и всех нас: «У вас есть шанс не пережить опыт моей семьи. Вакцинируйтесь. Все риски ничто по сравнению с тем, что ты не увидишь, как растут твои дети и внуки».