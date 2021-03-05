«Щеплені та щасливі», або Чому в Україні буксує вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/2825-schepleni-ta-schaslyvi-abo-chomu-v-ukrayini-buksuie-vakcynaciya-vid-koronavirusu.html

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6 888 вакцинацій від COVID-19 — це результат першого тижня прищеплювальної кампанії в Україні. Гарна новина в тому, що 24 лютого довгоочікувана вакцинація нарешті стартувала. У скарбничці позитиву — щеплення отримали міністр охорони здоров’я і президент. Це має підвищити довіру до імунобіологічного препарату, який із «божою благодаттю» дістався до нас із далекої Індії. Звичайно, за умови довіри суспільства до вакцинованих на камеру. Нагадаю: вакцину CoviShield в Україні зареєстрували за заявою фірми Grace of God («Благодать Божа»), заснованої три місяці тому.

Схоже, на цьому з позитивом ми закінчили. Увесь світ стоїть на порозі третьої хвилі пандемії. В Україні кількість хворих намагається переплюнути осінній виток, зростає летальність, досягнувши 2,8% (за даними Національної академії наук). Днями стало відомо, що британський штам коронавірусу вже дістався України. З вакцинацією потрібно прискорюватися, але, на жаль, наразі ми пробуксовуємо. За словами експертів, «ми стартуємо дуже тяжко навіть на фоні країн з тяжким стартом».

А як у них?

Спочатку порівняємо наші показники з країнами-лідерами в вакцинальній гонці. В Ізраїлі за перший тиждень прищепили 209 588 осіб (нагадаю, в Україні менш як 7 тисяч). Швидкість вакцинації становить 101 745 щеплень на день (станом на кінець лютого). В Іспанії за перший тиждень використали 332 543 доз антиковідної вакцини. Кампанія просувається зі швидкістю 95 661 доз на день.

А тепер подивимося в бік відстаючих. Якщо говорити про ЄС, то, наприклад, у Польщі за перший тиждень вакцинували 79 105 осіб. Потім темпи нарощували і сьогодні проводиться 88 700 вакцинацій щодня (кампанія в країні йде третій місяць). У Румунії за перший тиждень ввели 15 157 доз. Сербія, що не є членом Європейського Союзу, як і Україна, домовлялася про постачання вакцин самостійно. За перший тиждень провела 11 345 вакцинацій, швидкість вакцинації — 29 426 доз щодня (нагадаю, це країна з населенням менш як 7 мільйонів жителів).

Чиновники запевняють, що Україна от-от прискориться. У будь-якому разі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв наростити швидкість до 10 тисяч COVID-щеплень щодня. Нагадаємо, зараз іде перша хвиля вакцинації індійським препаратом CoviShield (термін придатності якого закінчується в червні цього року). Поки щеплення отримують медики, що працюють із хворими на COVID-19, і військові операції Об’єднаних сил. До листопада планують прищепити решту медиків, працівників сфер держбезпеки і освіти, а також людей старше 60 років. У планах — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією 50% населення України (20 мільйонів чоловік).

Антивакцинальна вакханалія, або Що пішло не так?

Неозброєним оком видно, що процес вакцинації у нас іде мляво. Ба більше, дорогоцінна вакцина іноді йде в утиль. Річ у тім, що CoviShield поставляється в 10-дозових флаконах. Після відкриття флакона препарат потрібно використати протягом шести годин. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання після цього терміну заборонено, тому невикористані дози вакцини мають бути утилізовані. Щоб уникнути подібного марнотратства, а заодно і підвищити популярність вакцинації, 1 березня МОЗ затвердило наказ №369. Документ дозволяє прищеплювати проти COVID-19 громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад тощо в разі залишків доз вакцини.

У планах Кабінету міністрів — дозволити використання залишків вакцин для українців поза загальною чергою, передаючи на п’ятий етап національної кампанії. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у планах також перепродаж вакцин приватним клінікам за собівартістю.

На думку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в останні кілька місяців у країні розгорнуто кампанію проти вакцинації від коронавірусу. В усьому винні окремі політики — підбурювачі антивакцинальної вакханалії.

А от експерти називають інші причини повільної вакцинації. Це і сама CoviShield — індійська репліка вакцини від AstraZeneca. Згідно з дослідженнями, ефективність у AstraZeneca-оригіналу нижча, ніж, наприклад, у Pfizer і Moderna. Що стосується індійського варіанта, поки відсутні якісні дослідження, які порівнюють ефективність і переносимість індійської копії та бренду. Безумовно, свою вагому лепту вніс і скандал навколо фірми, що зареєструвала імунобіологічний препарат в Україні. Фірма-прокладка з прекрасною назвою «Божа благодать» і не менш дивним злиденним статутним фондом навряд чи додала позитиву в імідж CoviShield.

Чому медики не поспішають вакцинуватися?«Переважна більшість наших медиків уже перехворіли на ковід. За словами завідувача одного з відділень інфекційної реанімації на прес-конференції, серед його співробітників таких 90%. Точні цифри легко встановити, але вони, ймовірно, настільки скандальні, що їх побоялися показати суспільству. Цілком можливо, чиновники від охорони здоров’я, із страху за свої крісла, не проінформували центральної влади», — вважає докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова.

Іншими словами, визнати, що переважна більшість медичних працівників перехворіли, означає розписатися в незабезпеченні їх належним інфекційним контролем.

На думку К.Амосової, з перших днів варто було б змінити план вакцинації, надавши доступ до щеплень усім медикам, незалежно від місця роботи. Потім особам групи ризику і вчителям. Тим більше що флакон на десять доз! А от переключення на молодих військових у рамках «першої черги» з позиції науки не витримує жодної критики.

Ще одна причина «першого млинця» — практично повна відсутність грамотної інформаційної кампанії. Прищепившись, позитивний сигнал подав міністр охорони здоров’я, оголив торс на камеру і президент... На жаль, цього мало. Де профільний комітет Верховної Ради, Центр громадського здоров’я, Нацслужба здоров’я?

Новий штам SARS-CoV-2 уже в Україні. Чи допоможе вакцинація?

Днями докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.Богомольця Ольга Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook, що серед хворих з важким перебігом коронавірусної інфекції помітно зросла частка молодих людей (від 30 і старше), а традиційні методи лікування часто не допомагають.

«Пояснити такі особливості, що виникли буквально на очах, просто процесами адаптації мікро- і макроорганізму не можна, — пояснює інфекціоністка. — Швидше, ми маємо справу з новим штамом збудника, з яким — не знаю. Поки офіційно отримані дані з референс-лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих мають належність до генетичної лінії В, що має китайське «коріння». З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, в тому числі у молодих людей».

За словами О.Голубовської, відділення інтенсивної терапії переповнені. «Боюся, цей період для нас буде найважчим із часу появи перших хворих», — додає лікарка.

Трохи пізніше прийшла новина з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб: в Україні офіційно підтвердили два випадки британського штаму коронавірусу. Цей варіант SARS-CoV-2 виявлено у двох хворих з Івано-Франківська. Відомо, що даний штам вирізняється вищою заразністю.

Чи захистять вакцини від британського штаму? На думку вірусологині Алли Мироненко, наявні вакцини впораються із британським штамом. Вакцинований, швидше за все, не захворіє. Якщо ж щеплений зустрінеться з південноафриканським штамом, то вакцинація вбереже від тяжкого перебігу захворювання, а значить, і смерті.

З вакциною CoviShield навряд чи варто розраховувати на колективний імунітет, вважає Катерина Амосова. «Щоб досягти колективного імунітету вакциною з ефективністю у 63% (за даними досліджень, такою є ефективність AstraZeneca), потрібно дуже швидко прищепити 90% населення. Це нереально. Отже, вакцинуючись, потрібно розраховувати на те, що не захворієш тяжко і не помреш від ковіду», — зауважує вона.

В Україні на сьогодні від COVID-19 померли понад 26 тисяч осіб. Це просто цифри, поки до ковідного відділення не потрапляє хтось із близьких. Помирати від коронавірусної інфекції особливо важко — і фізично, і морально. Люди залишають цей тлінний світ за зачиненими дверима реанімації, їх не тримають за руку близькі. Перед смертю пацієнти відчувають моторошний страх, що посилюється спогляданням реанімаційних заходів на сусідніх ліжках.

У сім’ї моєї знайомої торік сталося горе — ковід забрав життя мами. Не тільки близькі зазнали важких душевних страждань, а й осиротіли пацієнти чудового лікаря-пульмонолога. Мама стійко опиралася коронавірусу, провівши в стаціонарі майже два місяці. Незадовго до смерті дихати без кисневої маски вже не могла. Дзвонила доньці і просто слухала такий рідний голос. Дочка заспокоювала, з тривогою вслухаючись у важке мамине дихання, де кожен вдих — надважка робота. Щосили намагаючись не ридати в трубку... Моя знайома — лікар. Вона вакцинуватиметься від COVID-19, закликає до цього своїх колег і всіх нас: «У вас є шанс не пережити досвіду моєї родини. Вакцинуйтеся. Всі ризики ніщо порівняно з тим, що ти не побачиш, як ростуть твої діти та онуки».