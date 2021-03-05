Кулеба. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n151322-ssha-ne-budut-privlekat-v-peregovory-po-donbassu-kuleba.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, однако привлекать к урегулированию конфликта США пока не планируют. На сегодня вопрос включения США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит, поскольку на переговорах с российской стороной наблюдается «сплошной деструктив».

Россия пытается переложить всю вину за конфликт на Украину. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас Россия дошла до критической точки в своих обвинениях в сторону Украины, а Трехсторонняя контактная группа состоит всего из трех участников — Россия и Украина как стороны конфликта, и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно в ТКГ не стоит, заявил глава МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что в седьмую годовщину оккупации Россией Крыма Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Кремль вернуть Украине контроль над полуостровом, остановить агрессию на Донбассе и освободить всех политических заключенных. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что санкции против РФ будут продолжаться вплоть до возвращения полуострова Украине.