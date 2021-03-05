Кулеба. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n151322-ssha-ne-vkluchatymut-u-peregovory-schodo-donbasu-kuleba.html

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Війна на Донбасі триває, однак залучати до врегулювання конфлікту США наразі не планується. На сьогодні питання включення США до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть, оскільки на переговорах з російською стороною спостерігається «суцільний деструктив».

Росія намагається перекласти всю провину за конфлікт на Україну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі Росія дійшла критичної точки у своїх звинуваченнях у бік України, а Тристороння контактна група складається лише з трьох учасників — Росія та Україна як сторони конфлікту, та ОБСЄ як посередник. Тому питання про залучення США саме до ТКГ не стоїть, заявив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у сьомі роковини окупації Росією Криму Державний департамент Сполучених Штатів закликав Кремль повернути Україні контроль над півостровом, зупинити агресію на Донбасі та звільнити всіх політичних в’язнів. У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться про те, що санкції проти РФ триватимуть аж до повернення півострова Україні.