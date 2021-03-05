Долар дешевшає в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні встановив Національний банк України на 5 березня.

Станом на сьогоднішній ранок курс встановлено на рівні 27,75 грн за 1 дол. Курс на 9 коп. нижче у порівнянні з попереднім банківським днем, оскільки 4 березня долар коштував 27,84 грн. Таким чином, американська валюта дешевшає третій день поспіль після того, як долар подорожчав до 28 грн вперше за останній місяць. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

За інформацією ресурсу «Мінфін», американський долар 4 березня на валютному ринку подешевшав з ранкових 27,82/27,83 грн до 27,68/27,71 грн, а євро з 33,53/33,55 до 33,33/33,36 грн на кінець сесії. Зазначається, що вчора Національний банк у другій половині дня купив 20 млн по 27,68 грн та таким чином трохи знизив тиск на курс американської валюти.

Аналітики прогнозують, що найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

Нагадаємо, 2 березня гривня змогла зміцнитися на міжбанку щодо долара. Нацбанк на ринок не виходив, а спекулянти воліли або працювати у форматі «на два боки», або дуже обережно купували долар наприкінці дня після отримання результатів аукціону Мінфіну.