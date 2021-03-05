Доллар дешевеет в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны установил Национальный банк Украины на 5 марта.

По состоянию на сегодняшнее утро курс установлен на уровне 27,75 грн за 1 долл. Курс на 9 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, поскольку 4 марта доллар стоил 27,84 грн. Таким образом, американская валюта дешевеет третий день подряд после того, как доллар подорожал до 28 грн впервые за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

По информации ресурса «Минфин», американский доллар 4 марта на валютном рынке подешевел с утренних 27,82/27,83 грн до 27,68/27,71 грн, а евро с 33,53/33,55 до 33,33/33,36 грн на конец сессии. Отмечается, что вчера Национальный банк во второй половине дня купил 20 млн по 27,68 грн и таким образом немного снизил давление на курс американской валюты.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

Напомним, 2 марта гривна смогла укрепиться на межбанке относительно доллара. Нацбанк на рынок не выходил, а спекулянты предпочитали либо работать в формате «на две стороны», либо очень осторожно покупали доллар в конце дня после получения результатов аукциона Минфина.