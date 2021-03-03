Курс валют на 3 марта – сколько стоят доллар и евро. Фото: Моя Вінниця

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Ракурс

Курс гривны на 3 марта установил Национальный банк Украины (НБУ) на уровне 27,93 грн за доллар. Курс на 7 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом курс снизился после того, как накануне он вырос до 28 грн впервые за последний месяц, информирует НБУ.

Курс евро установлен на уровне 33,6 грн, он снизился на 12 коп.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 2 марта в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 коп. до 27,99 грн за доллар, курс в покупке — до 27,97 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 коп. до 33,6 грн за евро.

Во вторник гривна смогла укрепиться на межбанке относительно доллара. НБУ на рынок не выходил, а спекулянты предпочитали либо работать в формате «в две стороны», либо очень осторожно покупали доллар в конце дня после получения результатов аукциона Минфина.

Аукцион прошел достаточно удачно. Чиновники продали облигаций в эквиваленте 11,5 млрд грн, в том числе долларовых почти на 163,5 млн. Причем по совсем коротким бумагам на 119 дней им удалось снизить доходность до 8,47% годовых (при поданных заявках в три раза больше, чем было заявлено бумаг), а по облигациям на 1176 дней — до 12,05% годовых, что тоже неплохо, — сообщают в НБУ.

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.