Курс валют на 3 березня – скільки коштують долар і євро. Фото: Моя Вінниця

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Ракурс

Курс гривні на 3 березня встановив Національний банк України (НБУ) на рівні 27,93 грн за долар. Курс на 7 коп. нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Таким чином курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 грн вперше за останній місяць, інформує НБУ.

Курс євро встановлений на рівні 33,6 грн, він знизився на 12 коп.

Курс долара на міжбанку станом на 2 березня в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 коп. до 27,99 грн за долар, курс купівлі — до 27,97 грн за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 коп. до 33,6 грн за євро.

У вівторок гривня змогла зміцнитися на міжбанку щодо долара. НБУ на ринок не виходив, а спекулянти воліли або працювати у форматі «на два боки», або дуже обережно купували долар наприкінці дня після отримання результатів аукціону Мінфіну.

Аукціон пройшов досить вдало. Чиновники продали облігацій в еквіваленті 11,5 млрд грн, в тому числі доларових майже на 163,5 млн. При цьому по зовсім коротких паперах на 119 днів їм вдалося знизити прибутковість до 8,47% річних (при поданих заявках втричі більше, ніж було заявлено паперів), а по облігаціях на 1176 днів — до 12,05% річних, що теж непогано, — зазначають в НБУ.

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.