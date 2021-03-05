Когда Украина услышит ответ НАТО о ПДЧ, сообщили в Кабмине

Когда Украина услышит ответ НАТО о ПДЧ, сообщили в Кабминеhttps://racurs.ua/n151320-kogda-ukraina-uslyshit-otvet-nato-o-pdch-soobschili-v-kabmine.htmlРакурс
Вопрос получения ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО) Украиной прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телеэфира на «1+1».
Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В рамках этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий по членству. Как только Украина получит ПДЧ, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО. В начале эфира говорили: «Давайте поднажмем! Мы готовы сделать все возможное». Если с таким же азартом мы будем выполнять план действий по членству, это может произойти гораздо быстрее, чем у Северной Македонии, — отметила Стефанишина.
Кроме этого, вступление в Североатлантический альянс назвал единственной альтернативой для Украины Леонид Кравчук.
Эти все разговоры о том, что нас там ждут или не ждут, что где-то кто-то когда-то говорил и был… Мы обо всем сейчас говорим. А есть самый важный вопрос: Украина должна быть в НАТО! Другого варианта нет. Потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора. Это единственный способ уберечь возможность строить свою независимость! А то, что там кто-нибудь где-то говорил — это история. И прилепить ее к настоящему можно только искусственно или для того, чтобы отвлечь нас от главного: стать членом НАТО, выполнять то, что предусмотрено пакетом НАТО, — заявил глава украинской делегации в ТКГ.