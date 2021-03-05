Когда Украина услышит ответ НАТО о ПДЧ, сообщили в Кабмине

https://racurs.ua/n151320-kogda-ukraina-uslyshit-otvet-nato-o-pdch-soobschili-v-kabmine.html

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Вопрос получения ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО) Украиной прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время телеэфира на «1+1».

Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В рамках этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий по членству. Как только Украина получит ПДЧ, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО. В начале эфира говорили: «Давайте поднажмем! Мы готовы сделать все возможное». Если с таким же азартом мы будем выполнять план действий по членству, это может произойти гораздо быстрее, чем у Северной Македонии, — отметила Стефанишина.

Кроме этого, вступление в Североатлантический альянс назвал единственной альтернативой для Украины Леонид Кравчук.