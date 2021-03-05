Пойдет ли ЕС на прямое противостояние с ядерной РФ ради вступления Украины в НАТО, рассказал посол

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Возможное вступление Украины в НАТО, а также его последствия для европейских стран прокомментировал в эфире программы «Право на власть» чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый. В частности, дипломат рассказал о разговоре между экс-президентом Виктором Ющенко и канцлером Германии Ангелой Меркель после саммита в Бухаресте.

Ющенко во время Бухарестского саммита был раздавлен, потому что мы все ожидали, что ПДЧ (ПДЧ — План действий по членству в НАТО — ред.) будет… Час обсуждали вопрос Украины вместо трех минут. И вы знаете формулу Бухареста — не ПДЧ, но это положительная формула, это было большое достижение. И Меркель тогда захотелось пообщаться с Ющенко. Была встреча сразу после саммита. Ющенко очень искренне, как ребенок, спросил у нее: «Госпожа Меркель, почему вы голосовали против?» Сейчас мы уже знаем, что тогда две страны заявили вето — Франция и Германия, несмотря на огромное давление со стороны США и наших стратегических партнеров Польши и Литвы. Вопрос не в нас. Меркель тогда сказала фразу: «Господин президент, до тех пор, пока безопасность моей страны будет больше выигрывать, что вы не член НАТО, нежели член Альянса, мы будем голосовать против», — рассказал Чалый.

Кроме этого, дипломат напомнил, что для вступления в НАТО страна не должна иметь конфликтов с соседями, особенно вооруженных или территориальных.

И Россия это знает… И Грузия и мы сегодня имеем прямой военный конфликт с Россией. До тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован, мы никогда не достигнем консенсуса среди стран НАТО дать зеленый свет Украине. Потому что это будет означать, что НАТО войдет в прямое противостояние с ядерной Россией, — резюмировал Чалый.

Напомним, в начале февраля в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу со Столтенбергом. Стороны тогда обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины. Шмыгаль отметил, что цель Украины — членство в НАТО.