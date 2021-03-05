Чи піде ЄС на пряме протистояння з ядерною РФ заради вступу України в НАТО, розповів посол

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Можливий вступ України до НАТО, а також його наслідки для європейських країн прокоментував в ефірі програми «Право на владу» надзвичайний і повноважний посол України Олександр Чалий. Зокрема, дипломат розповів про розмову між екс-президентом Віктором Ющенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель після саміту у Бухаресті.

Ющенко під час Бухарестського саміту був роздавлений, тому що ми всі очікували, що ПДЧ (ПДЧ — План дій щодо членства у НАТО — ред.) буде… Годину обговорювали питання України замість трьох хвилин. І ви знаєте формулу Бухареста — не ПДЧ, але це позитивна формула, це був великий здобуток. І Меркель тоді захотілося поспілкуватися з Ющенком. Була зустріч одразу після саміту. Ющенко дуже щиро, як дитина, запитав у неї: «Пані Меркель, чому ви голосували проти?» Зараз ми вже знаємо, що тоді дві держави заявили вето — Франція і Німеччина, попри шалений тиск з боку США, і наших стратегічних партнерів Польщі і Литви. Питання не у нас. Меркель тоді сказала фразу: «Пане президенте, до тих пір, поки безпека моєї країни більше виграватимете, що ви не член НАТО, аніж член Альянсу, ми голосуватимемо проти», — розповів Чалий.

Окрім цього, дипломат нагадав, що для вступу в НАТО країна не повинна мати конфліктів з країнами-сусідами, особливо збройних чи територіальних.

І Росія це знає… І Грузія і ми сьогодні маємо прямий військовий конфлікт з Росією. До тих пір, доки це питання не буде врегульовано, ми ніколи не досягнемо консенсусу серед країн НАТО дати світло Україні. Бо це означатиме, що НАТО увійде в пряме протистояння з ядерною Росією, — резюмував Чалий.

Нагадаємо, на початку лютого в рамках робочого візиту до Брюсселя прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі Столтенбергом. Сторони тоді обговорили подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України. Шмигаль наголосив, що мета України — членство в НАТО.