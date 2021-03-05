Прививки онлайн — вакцину в прямом эфире получили звезды шоу-бизнеса и спорта

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Вакцину от коронавируса Covishield в прямом эфире одного из украинских телеканалов получили звезды шоу-бизнеса и спорта. Для этого Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ организовали акцию «Прививки online».

В 21.45 в прямом эфире пять медиков и пять известных украинцев сделали прививки в студии телеканала «1+1». Вакцинировалась вечером 4 марта певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и ведущая «Право на власть» Наталья Мосейчук.

Также прямо в студии прививки получили инфекционист Екатерина Булавина и другие медицинские работники. Все, кто сделал прививку, призвали украинцев не бояться и обязательно вакцинироваться от коронавируса. За процессом вакцинации наблюдал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль в 2021 году ожидает вакцинацию 10 млн человек от COVID-19. Степанов ранее заявлял, что в Украине для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения.

24 февраля в стране стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.