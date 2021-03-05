Щеплення онлайн — вакцину в прямому ефірі отримали зірки шоу-бізнесу і спорту (ВІДЕО)

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Вакцину від коронавірусу Covishield у прямому ефірі одного з українських телеканалів отримали зірки шоу-бізнесу та спорту. Для цього Міністерство охорони здоров’я та ЮНІСЕФ організували акцію «Щеплення online».

О 21.45 у прямому ефірі п’ять медиків та п’ять відомих українців зробили щеплення у студії телеканалу «1+1». Вакцинувалася ввечері 4 березні співачка Руслана Лижичко, телеведучий Олександр Педан, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок та ведуча «Право на владу» Наталія Мосейчук.

Також просто в студії щеплення отримали інфекціоніст Катерина Булавіна та медичні працівники. Всі, хто зробив щеплення, закликали українців не боятися та обов’язково вакцинуватися від коронавірусу. За процесом вакцинації спостерігав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль цьогоріч очікує вакцинацію 10 млн осіб від COVID-19. Степанов раніше заявляв, що в Україні для формування колективного імунітету потрібно вакцинувати від COVID-19 щонайменше 60% населення.

24 лютого в країні стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.