Ще 10 тис. COVID-хворих виявили в Україні, Київ — у лідерах

https://racurs.ua/ua/n151313-sche-10-tys-covid-hvoryh-vyyavyly-v-ukrayini-kyyiv-u-liderah-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 4 березня, виявили у 10 тис. 155 осіб. Також 4 тис. 149 пацієнтів одужало, а 172 — на жаль, померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3 тис. 355 українців.

Про це у Фейсбук в п’ятницю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Лікарі провели понад 83,7 тис. тестувань за четвер. Від початку пандемії в Україні вже зафіксували 1,3 млн випадків COVID-19, 26 тис. 763 пацієнтів померло від ускладнень захворювання.

Найбільша кількість підтверджених випадків 4 березня зареєстрована у:

Києві (910),

Вінницькій (816),

Закарпатській (748),

Івано-Франківській (737)

Житомирській (695) областях.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу, а також не виключив запровадження жорсткого локдауну в Україні.