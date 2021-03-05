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Ще 10 тис. COVID-хворих виявили в Україні, Київ — у лідерах

Ще 10 тис. COVID-хворих виявили в Україні, Київ — у лідерах (ІНФОГРАФІКА)

5 бер 2021, 08:25
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 4 березня, виявили у 10 тис. 155 осіб. Також 4 тис. 149 пацієнтів одужало, а 172 — на жаль, померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3 тис. 355 українців.

Про це у Фейсбук в п’ятницю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Лікарі провели понад 83,7 тис. тестувань за четвер. Від початку пандемії в Україні вже зафіксували 1,3 млн випадків COVID-19, 26 тис. 763 пацієнтів померло від ускладнень захворювання.

Найбільша кількість підтверджених випадків 4 березня зареєстрована у:

  • Києві (910),

  • Вінницькій (816),

  • Закарпатській (748),

  • Івано-Франківській (737)

  • Житомирській (695) областях.


Коронавірус в Україні / РНБО

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу, а також не виключив запровадження жорсткого локдауну в Україні.

Джерело: Ракурс


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