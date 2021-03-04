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Ракурс
Церква вшановує пам’ять єпископа Лева Катанського. Фото: ukr.media

5 березня вшановують Льва Катальщика та відзначають Паранормальний день

4 бер 2021, 22:49
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Православна церква 5 березня вшановує пам’ять єпископа Лева Катанського. Але в народні цей день називали Льва Катальщика, оскільки існувала традиція 5 березня кататися з гори на санях на снігу, який незабаром розтане.

Господині 5 березня випікали масляні млинці, влаштовували маскаради, водили хороводи, ходили в гості. Також було прийнято просити пробачення у тих, з ким посварилися.

Народні прикмети на 5 березня:

  • Змінюється напрям вітру — відлига буде недовгою.
  • Сороки і галки в снігу купаються — чекай на відлигу.
  • Сніг з дощем віщує бурхливий розлив річок.
  • Захворіти в цей день — погана прикмета, бо хворобу буде важко перемогти.

У світі 5 березня відзначають День подяки співробітникам — свято започатковане в 1995 році, щоб привернути увагу всіх роботодавців у всіх галузях до визнання заслуг своїх співробітників. Також святкується Європейський день геодезії і геоінформації, Всесвітній день енергоефективності, День багатогранної особистості, День унікальних імен та Паранормальний день.

5 березня в історії:


  • 1836 рік — Семюель Кольт представив промисловий зразок револьвера 34-калібру.
  • 1868 рік — у Великій Британії запатентовали степлер.
  • 1970 рік — вперше виявлені атоми дубнія.
  • 1979 рік — космічний апарат «Вояджер-1» досягнув Юпітера.
  • 1982 рік — радянський супутник Венера 14 прибув на планету Венера.
  • 1995 рік — запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні.
  • 1998 рік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;
  • 2000 рік — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

День ангела 5 березня святкують: Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія та Віктор.

Нагадаємо, 4 березня у світі святкували Всесвітній день інженерії. Метою цього свята є вшанування вкладу інженерів у розвиток світової цивілізації.

Джерело: Ракурс


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