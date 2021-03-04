Церква вшановує пам’ять єпископа Лева Катанського. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n151312-5-bereznya-vshanovuut-lva-katalschyka-ta-vidznachaut-paranormalnyy-den.html

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Православна церква 5 березня вшановує пам’ять єпископа Лева Катанського. Але в народні цей день називали Льва Катальщика, оскільки існувала традиція 5 березня кататися з гори на санях на снігу, який незабаром розтане.

Господині 5 березня випікали масляні млинці, влаштовували маскаради, водили хороводи, ходили в гості. Також було прийнято просити пробачення у тих, з ким посварилися.

Народні прикмети на 5 березня:

Змінюється напрям вітру — відлига буде недовгою.

Сороки і галки в снігу купаються — чекай на відлигу.

Сніг з дощем віщує бурхливий розлив річок.

Захворіти в цей день — погана прикмета, бо хворобу буде важко перемогти.

У світі 5 березня відзначають День подяки співробітникам — свято започатковане в 1995 році, щоб привернути увагу всіх роботодавців у всіх галузях до визнання заслуг своїх співробітників. Також святкується Європейський день геодезії і геоінформації, Всесвітній день енергоефективності, День багатогранної особистості, День унікальних імен та Паранормальний день.

5 березня в історії:

1836 рік — Семюель Кольт представив промисловий зразок револьвера 34-калібру.

1868 рік — у Великій Британії запатентовали степлер.

1970 рік — вперше виявлені атоми дубнія.

1979 рік — космічний апарат «Вояджер-1» досягнув Юпітера.

1982 рік — радянський супутник Венера 14 прибув на планету Венера.

1995 рік — запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні.

1998 рік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 рік — британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

День ангела 5 березня святкують: Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія та Віктор.

Нагадаємо, 4 березня у світі святкували Всесвітній день інженерії. Метою цього свята є вшанування вкладу інженерів у розвиток світової цивілізації.