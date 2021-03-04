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Церковь чтит память епископа Льва Катанского. Фото: ukr.media
5 марта чествуют Льва Катальщика и отмечают Паранормальный деньhttps://racurs.ua/n151312-5-marta-chestvuut-lva-katalschika-i-otmechaut-paranormalnyy-den.htmlРакурс
Православная церковь 5 марта чтит память епископа Льва Катанского. Но в народе этот день называли Льва Катальщика, поскольку существовала традиция 5 марта кататься с горы на санях на снегу, который вскоре растает.
Хозяйки 5 марта пекли масленичные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили в гости. Также было принято просить прощения у тех, с кем поссорились.
Народные приметы на 5 марта:
- Меняется направление ветра — оттепель будет недолгой.
- Сороки и галки в снегу купаются — жди оттепели.
- Снег с дождем предвещает бурный разлив рек.
- Заболеть в этот день — плохая примета, потому что болезнь будет трудно победить.
В мире 5 марта отмечают День благодарности сотрудникам — праздник был учрежден в 1995 году, чтобы привлечь внимание всех работодателей во всех отраслях к признанию заслуг своих сотрудников. Также празднуется Европейский день геодезии и геоинформации, Всемирный день энергоэффективности, День многогранной личности, День уникальных имен и Паранормальный день.
5 марта в истории:
- 1836 год — Сэмюэль Кольт представил промышленный образец револьвера 34-калибра.
- 1868 год — в Великобритании запатентовали степлер.
- 1970 год — впервые обнаружены атомы дубния.
- 1979 год — космический аппарат «Вояджер-1» достиг Юпитера.
- 1982 год — советский спутник Венера 14 прибыл на планету Венера.
- 1995 год — заработал веб-сервис IRC, который действует и сегодня.
- 1998 год — NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;
- 2000 год — британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
День ангела 5 марта празднуют: Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия и Виктор.
Напомним, 4 марта в мире праздновали Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.
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