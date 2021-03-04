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Ракурс
Церковь чтит память епископа Льва Катанского. Фото: ukr.media

5 марта чествуют Льва Катальщика и отмечают Паранормальный день

4 мар 2021, 22:49
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Православная церковь 5 марта чтит память епископа Льва Катанского. Но в народе этот день называли Льва Катальщика, поскольку существовала традиция 5 марта кататься с горы на санях на снегу, который вскоре растает.

Хозяйки 5 марта пекли масленичные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили в гости. Также было принято просить прощения у тех, с кем поссорились.

Народные приметы на 5 марта:

  • Меняется направление ветра — оттепель будет недолгой.
  • Сороки и галки в снегу купаются — жди оттепели.
  • Снег с дождем предвещает бурный разлив рек.
  • Заболеть в этот день — плохая примета, потому что болезнь будет трудно победить.

В мире 5 марта отмечают День благодарности сотрудникам — праздник был учрежден в 1995 году, чтобы привлечь внимание всех работодателей во всех отраслях к признанию заслуг своих сотрудников. Также празднуется Европейский день геодезии и геоинформации, Всемирный день энергоэффективности, День многогранной личности, День уникальных имен и Паранормальный день.

5 марта в истории:


  • 1836 год — Сэмюэль Кольт представил промышленный образец револьвера 34-калибра.
  • 1868 год — в Великобритании запатентовали степлер.
  • 1970 год — впервые обнаружены атомы дубния.
  • 1979 год — космический аппарат «Вояджер-1» достиг Юпитера.
  • 1982 год — советский спутник Венера 14 прибыл на планету Венера.
  • 1995 год — заработал веб-сервис IRC, который действует и сегодня.
  • 1998 год — NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;
  • 2000 год — британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

День ангела 5 марта празднуют: Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия и Виктор.

Напомним, 4 марта в мире праздновали Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.

Источник: Ракурс


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