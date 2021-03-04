Церковь чтит память епископа Льва Катанского. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n151312-5-marta-chestvuut-lva-katalschika-i-otmechaut-paranormalnyy-den.html

Ракурс

Православная церковь 5 марта чтит память епископа Льва Катанского. Но в народе этот день называли Льва Катальщика, поскольку существовала традиция 5 марта кататься с горы на санях на снегу, который вскоре растает.

Хозяйки 5 марта пекли масленичные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили в гости. Также было принято просить прощения у тех, с кем поссорились.

Народные приметы на 5 марта:

Меняется направление ветра — оттепель будет недолгой.

Сороки и галки в снегу купаются — жди оттепели.

Снег с дождем предвещает бурный разлив рек.

Заболеть в этот день — плохая примета, потому что болезнь будет трудно победить.

В мире 5 марта отмечают День благодарности сотрудникам — праздник был учрежден в 1995 году, чтобы привлечь внимание всех работодателей во всех отраслях к признанию заслуг своих сотрудников. Также празднуется Европейский день геодезии и геоинформации, Всемирный день энергоэффективности, День многогранной личности, День уникальных имен и Паранормальный день.

5 марта в истории:

1836 год — Сэмюэль Кольт представил промышленный образец револьвера 34-калибра.

1868 год — в Великобритании запатентовали степлер.

1970 год — впервые обнаружены атомы дубния.

1979 год — космический аппарат «Вояджер-1» достиг Юпитера.

1982 год — советский спутник Венера 14 прибыл на планету Венера.

1995 год — заработал веб-сервис IRC, который действует и сегодня.

1998 год — NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 год — британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

День ангела 5 марта празднуют: Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия и Виктор.

Напомним, 4 марта в мире праздновали Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.