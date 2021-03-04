Зеленский утвердил создание Конгресса местных властей. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 4 марта подписал указ № 89/2021 «Об утверждении положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины».

Конгресс будет консультативным органом и должен будет заниматься завершением реформы местного самоуправления и налаживать механизм взаимодействия государственных органов. Также этот орган будет следить за процессами, происходящими на государственном и местном уровнях. Кроме того, он будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

На Банковой отметили, что Конгресс будет изучать реализацию на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, заниматься введением европейских стандартов в сферу местного самоуправления.

Конгресс будет состоять из председателя, президиума, палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем конгресса является президент Украины. В состав органа также войдут руководители парламента и правительства, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных госадминистраций, органов местного самоуправления, члены делегации Украины в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Конгресс местных и региональных властей будет собираться при необходимости, но не реже одного раза в год.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время децентрализации в Украине хочет восстановить Совет регионального развития. Таким образом президент хочет улучшить общение между центральной и региональной властью.