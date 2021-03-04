Зеленський затвердив створення Конгресу місцевих влад. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n151311-zelenskyy-zatverdyv-stvorennya-kongresu-miscevyh-ta-regionalnyh-vlad.html

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Володимир Зеленський, президент України, 4 березня підписав указ № 89/2021 «Про затвердження положення про Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України».

Конгрес буде консультативним органом й повинен буде займатися завершенням реформи місцевого самоврядування та налагоджувати механізм взаємодії державних органів. Також цей орган слідкуватиме за процесами, що відбуваються на державному та місцевому рівнях. Крім того, він братиме участь у виробленні державної регіональної політики. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

На Банковій відзначили, що Конгрес вивчатиме реалізацію на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, займатиметься запровадженням європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Конгрес буде складатися з голови, президії, палати регіонів і палати місцевих влад. Головою конгресу є президент України. До складу органу також увійдуть керівники парламенту та уряду, керівництво Офісу президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних та районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, члени делегації України в конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Конгресу місцевих та регіональних влад збиратиметься за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час децентралізації в Україні хоче відновити Раду регіонального розвитку. Таким чином президент хоче покращити спілкування між центральною і регіональною владою.