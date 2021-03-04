Рейтинг найбільш довговічних автомобілів створили експерти (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n151310-reytyng-naybilsh-dovgovichnyh-avtomobiliv-stvoryly-eksperty-tablycya.htmlРакурс
Рейтинг найбільш довговічних автомобілів склали експерти американського порталу iSeeCars.
У списку опинилися 16 моделей різних брендів, власники яких не скаржилися на серйозні несправності після 322 тис. км пробігу. Для рейтингу експерти проаналізували 11,8 млн старих автомобілів і віддали відразу шість місць у першій десятці моделям японської компанії Toyota (Тойота). Про це повідомляється на веб-сторінці порталу.
Очолив рейтинг позашляховик Toyota Land Cruiser — фахівці зазначають, що 16,3% цих машин залишаються на ходу після того, як «наїздять» понад 300 тис. км. Другу позицію теж посів джип від «Тойоти» — Toyota Sequoia з результатом 11,2%. Замикає першу трійку Chevrolet Suburban з помітно меншим показником у 5,1%.
Крім того, японський автовиробник зайняв ще п’яту, шосту, восьму та дев’яту позиції — позашляховик 4Runner (4,1%), седан Avalon (3,9%), гібридний кросовер Highlander (3,8%) та пікап Tundra (3,7%). На трьох рядках розташувалися автомобілі, які вироблені в США — Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Tahoe (3,9%) та GMC Yukon XL (3,6%).
Також у рейтинг потрапили:
- Honda Ridgeline — 3,4%;
- Honda Odyssey — 2,9%;
- GMC Yukon — 3,3%;
- Lincoln Navigator — 2,6%;
- Toyota Tacoma — 2,8%;
- Toyota Prius — 2,6%.
Експерти зазначають, що в середньому рубіж в 300 тис. км пробігу без серйозних пошкоджень подолав лише 1% вивчених автомобілів.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах склали рейтинг автомобільних марок, якими більше і менше всього задоволені власники. Рейтинг очолив електрокар Tesla, а другу, третю та четверту сходинку посіли теж автомобільні бренди з США — Lincoln, Ram та Chrysler.