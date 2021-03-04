Закон про електронні трудові книжки підписав Зеленський. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n151309-zakon-pro-elektronni-trudovi-knyjky-pogodyv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 1217−9 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Закон, який Верховна Рада України ухвалила 5 лютого 2021 року, передбачає скасування паперових трудових книжок. Також він дає старт впровадженню в Україні електронного обліку трудової діяльності українців. Ці відомості зможуть використовувати для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору чи призначення пенсій. Про це 4 березня повідомив Офіс президента.

Крім того, документ повинен врегулювати питання про автоматичне призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду. Встановлюється перехідний період терміном у п’ять років, за цей час необхідно перенести відомості з паперових трудових книжок. Ці п’ять років разом діятимуть, як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

У Зеленського відзначили, що ці зміни дозволять зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу. Також автори закону переконують, що закон дозволить спростити доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у разі тимчасової втрати працездатності.

Нагадаємо, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який запроваджує облік праці громадянина в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб.