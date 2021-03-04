Рекорд швидкості мобільного інтернету встановили в Samsung

Рекорд швидкості мобільного інтернету встановили на смартфоні. Фото: akket.com

https://racurs.ua/ua/n151308-rekord-shvydkosti-mobilnogo-internetu-vstanovyly-v-samsung.html

Ракурс

Рекордну швидкість передачі даних на серійному смартфоні встановили спеціалісти з Південної Кореї.

У ході демонстрації, яка проводилася в лабораторії Samsung, компанія зуміла успішно об'єднати 4G-частоти в діапазоні 40 МГц з 5G-частотами в діапазоні 800 МГц. Такий симбіоз дозволив домогтися рекордної швидкості передачі даних в 5,23 Гбіт/с на одному смартфоні. Під час тесту використали різні смартфони від «Самсунг», включаючи флагманський смартфон 2020 року Galaxy S20+. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

Технологія комбінування 4G-і 5G-мереж отримала ім’я EN-DC. Експерти вважають, що вона дозволить мобільним операторам використовувати переваги мереж кожного зі стандартів для підвищення швидкості, стабільності сигналу і розширення покриття.

Як відомо, вперше демонструвати можливості 5G-мереж і власних розробок Samsung почала ще в 2018 році, представивши перше мультигігабітне з'єднання для передачі даних. Тоді швидкість передачі по протоколу New Radio досягала 1,7 Гбіт/с.

Нагадаємо, у серпні 2020 року фахівці перевірили швидкість глобального супутникового інтернету Starlink, який створює компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX. Бета-тестування показало, що швидкість завантаження даних від Starlink становить від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних — в діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с.