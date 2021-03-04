Рекорд скорости мобильного интернета установили в Samsung

Рекорд скорости мобильного интернета установили на смартфоне. Фото: akket.com

https://racurs.ua/n151308-rekord-skorosti-mobilnogo-interneta-ustanovili-v-samsung.html

Ракурс

Рекордную скорость передачи данных на серийном смартфоне установили специалисты из Южной Кореи.

В ходе демонстрации, которая проводилась в лаборатории Samsung, компания сумела успешно объединить 4G-частоты в диапазоне 40 МГц с 5G-частотами в диапазоне 800 МГц. Такой симбиоз позволил добиться рекордной скорости передачи данных в 5,23 Гбит/с на одном смартфоне. Во время теста использовали различные смартфоны от «Самсунг», включая флагманский смартфон 2020 года Galaxy S20+. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

Технология комбинирования 4G-и 5G-сетей получила имя EN-DC. Эксперты считают, что она позволит мобильным операторам использовать преимущества сетей каждого из стандартов для повышения скорости, стабильности сигнала и расширения покрытия.

Как известно, впервые демонстрировать возможности 5G-сетей и собственных разработок Samsung начала еще в 2018 году, представив первое мультигигабитное соединение для передачи данных. Тогда скорость передачи по протоколу New Radio достигала 1,7 Гбит/с.

Напомним, в августе 2020 года специалисты проверили скорость глобального спутникового интернета Starlink, который создает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Бета-тестирование показало, что скорость загрузки данных от Starlink составляет от 35,5 до 60,2 Мбит/с, скорость выгрузки данных — в диапазоне от 4,6 до 17,7 Мбит/с.