Строительство Nord Stream 2 затягивается. Фото: nord-stream2

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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» в водах Дании завершится к концу сентября, хотя ранее планировалось закончить работы в апреле.

Такой прогноз сделало морское управление Дании. В то же время консорциум Nord Stream 2 AG, который стоит за строительством газопровода, сообщил, что второе российское судно «Академик Черский» 4 марта вышло из немецкого порта Висмар, чтобы присоединиться к работам по укладке труб. Россияне уже направили уведомление об этом морскому управлению и заявляют, «что работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями». Об этом сообщает агентство Reuters.

Как известно, работы по строительству «Северного потока-2» были заморожены более чем на год из-за угрозы санкций США. Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта резко раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2». Глава государства заявил, что достроенный газопровод будет еще одним мощным ударом по Украине.

Напомним, 6 февраля в водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток-2» — российское судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к прокладке труб, а сами работы ведутся под водой.