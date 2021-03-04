Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно двойного гражданства у украинцев.

Решение предусматривает, что СНБО, Кабинет министров, Центральная избирательная комиссия и Служба безопасности Украины должны за два месяца проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства. Специалисты должны установить наличие или отсутствие правовой определенности в отношении запрета иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Далее за шесть месяцев надо разработать законопроекты, которые предусматривают запрет украинцам, имеющим двойное или множественное гражданство, а также находящимся в процессе его оформления, претендовать на должности во властных структурах. Также к Верховной Раде необходимо внести законопроект о порядке отказа и выхода из гражданства других государств для лиц, претендующих на должности в государственных органах.

Кроме того, на Банковой считают, что за представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.

Напомним, в «Слуге народа» заявляли, что закон о двойном гражданстве в Украине — это этап обещания президента Владимира Зеленского об объединении граждан Украины. В парламенте уверены, что принятие проекта закона «О внесении изменений в закон о гражданстве» поможет объединить десятки миллионов украинцев, которые живут, как в Украине, так и за рубежом.