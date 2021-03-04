Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n151306-podviyne-gromadyanstvo-zelenskyy-vviv-u-diu-nove-rishennya-rnbo.html

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Президент України Володимир Зеленський 4 березня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо подвійного громадянства в українців.

Рішення передбачає, що РНБО, Кабінет міністрів, Центральна виборча комісія та Служба безпеки України повинні за два місяці проаналізувати законодавство з питань подвійного і множинного громадянства. Фахівці повинні встановити наявність чи відсутність правової визначеності щодо заборони мати громадянство іншої країни тим, хто претендує на посади в державних та місцевих органах влади. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

Далі за шість місяців треба розробити законопроекти, які передбачають заборону українцям, які мають подвійне або множинне громадянство, а також знаходяться в процесі його оформлення, претендувати на посади у владних структурах. Також до Верховної Ради необхідно внести законопроект про порядок відмови і виходу з громадянства інших держав для осіб, які претендують на посади в державних органах.

Крім того, на Банковій вважають, що за подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність.

Нагадаємо, у «Слузі народу» заявляли, що закон про подвійне громадянство в Україні — це етап обіцянки президента Володимира Зеленського про об'єднання громадян України. У парламенті упевнені, що ухвалення проекту закону «Про внесення змін до закону про громадянство» допоможе об'єднати десятки мільйонів українців, які живуть, як в Україні, так і за кордоном.