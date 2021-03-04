Будівництво Nord Stream 2 затягується. Фото: nord-stream2

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Будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» у водах Данії завершиться до кінця вересня, хоча раніше планувалося закінчити роботи у квітні.

Такий прогноз зробило морське управління Данії. Водночас консорціум Nord Stream 2 AG, який стоїть за будівництвом газопроводу, повідомив, що друге російське судно «Академік Черський» 4 березня вийшло з німецького порту Вісмар, щоб приєднатися до робіт з укладання труб. Росіяни вже направили повідомлення про це морському управлінню й заявляють, «що роботи будуть проводитися відповідно до отриманих дозволів». Про це повідомляє агентство Reuters.

Як відомо, роботи з будівництва «Північного потоку-2» були заморожені більш ніж на рік через загрозу санкцій США. Трубопровід в основному вже завершений, але залишилося прокласти близько 120 км у водах Данії, а також майже 30 км у водах Німеччини, перш ніж він вийде на берег у північнонімецькому прибережному місті Любмін, поблизу Грайфсвальда.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня різко розкритикував будівництво газогону «Північний потік-2». Глава держави заявив, що добудований газогін буде ще одним потужним ударом по Україні.

Нагадаємо, 6 лютого у водах Данії відновилося будівництво газогону «Північний потік-2» — російське судно-трубоукладач «Фортуна» приступило до прокладання труб, а самі роботи ведуться під водою.