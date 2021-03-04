Закон об электронных трудовых книжках подписал Зеленский. Фото: dtkt.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 1217−9 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Закон, который Верховная Рада приняла 5 февраля 2021 года, предусматривает отмену бумажных трудовых книжек. Также он дает старт внедрению в Украине электронного учета трудовой деятельности украинцев. Эти сведения смогут использовать для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора или назначения пенсий. Об этом 4 марта сообщил Офис президента.

Кроме того, документ должен урегулировать вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Устанавливается переходный период сроком в пять лет, за это время необходимо перенести сведения из бумажных трудовых книжек. Эти пять лет вместе будут действовать, как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

У Зеленского отметили, что эти изменения позволят уменьшить расходы работодателей на ведение бумажного документооборота. Также авторы закона убеждают, что закон позволит упростить доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который вводит учет труда гражданина в электронной форме в реестре застрахованных лиц.