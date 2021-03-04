Рейтинг самых долговечных автомобилей создали эксперты. Фото: Мотор ру

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Ракурс

Рейтинг самых долговечных автомобилей составили эксперты американского портала iSeeCars.

В списке оказались 16 моделей различных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 322 тыс. км пробега. Для рейтинга эксперты проанализировали 11,8 млн старых автомобилей и отдали сразу шесть мест в первой десятке моделям японской компании Toyota (Тойота). Об этом сообщается на веб-странице портала.

Возглавил рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser — специалисты отмечают, что 16,3% этих машин остаются на ходу после того, как «наездят» более 300 тыс. км. Вторую позицию тоже занял джип от «Тойоты» — Toyota Sequoia с результатом 11,2%. Замыкает первую тройку Chevrolet Suburban с заметно меньшим показателем в 5,1%.

Кроме того, японский автопроизводитель занял еще пятую, шестую, восьмую и девятую позиции — внедорожник 4Runner (4,1%), седан Avalon (3,9%), гибридный кроссовер Highlander (3,8%) и пикап Tundra (3,7%). На трех строках расположились автомобили, которые произведены в США — Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Tahoe (3,9%) и GMC Yukon XL (3,6%).

Также в рейтинг попали:

Honda Ridgeline — 3,4%;

Honda Odyssey — 2,9%;

GMC Yukon — 3,3%;

Lincoln Navigator — 2,6%;

Toyota Tacoma — 2,8%;

Toyota Prius — 2,6%.

Эксперты отмечают, что в среднем рубеж в 300 тыс. км пробега без серьезных повреждений преодолел лишь 1% изученных автомобилей.

Напомним, в Соединенных Штатах составили рейтинг автомобильных марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы. Рейтинг возглавил электрокар Tesla, а вторую, третью и четвертую строчку заняли тоже автомобильные бренды из США — Lincoln, Ram и Chrysler.