Рейтинг самых долговечных автомобилей создали эксперты (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n151310-reyting-samyh-dolgovechnyh-avtomobiley-sozdali-eksperty-tablica.htmlРакурс
Рейтинг самых долговечных автомобилей составили эксперты американского портала iSeeCars.
В списке оказались 16 моделей различных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 322 тыс. км пробега. Для рейтинга эксперты проанализировали 11,8 млн старых автомобилей и отдали сразу шесть мест в первой десятке моделям японской компании Toyota (Тойота). Об этом сообщается на веб-странице портала.
Возглавил рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser — специалисты отмечают, что 16,3% этих машин остаются на ходу после того, как «наездят» более 300 тыс. км. Вторую позицию тоже занял джип от «Тойоты» — Toyota Sequoia с результатом 11,2%. Замыкает первую тройку Chevrolet Suburban с заметно меньшим показателем в 5,1%.
Кроме того, японский автопроизводитель занял еще пятую, шестую, восьмую и девятую позиции — внедорожник 4Runner (4,1%), седан Avalon (3,9%), гибридный кроссовер Highlander (3,8%) и пикап Tundra (3,7%). На трех строках расположились автомобили, которые произведены в США — Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Tahoe (3,9%) и GMC Yukon XL (3,6%).
Также в рейтинг попали:
- Honda Ridgeline — 3,4%;
- Honda Odyssey — 2,9%;
- GMC Yukon — 3,3%;
- Lincoln Navigator — 2,6%;
- Toyota Tacoma — 2,8%;
- Toyota Prius — 2,6%.
Эксперты отмечают, что в среднем рубеж в 300 тыс. км пробега без серьезных повреждений преодолел лишь 1% изученных автомобилей.
Напомним, в Соединенных Штатах составили рейтинг автомобильных марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы. Рейтинг возглавил электрокар Tesla, а вторую, третью и четвертую строчку заняли тоже автомобильные бренды из США — Lincoln, Ram и Chrysler.