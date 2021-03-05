Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Еще 10 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине, Киев — в лидерах

Еще 10 тыс. COVID-больных обнаружили в Украине, Киев — в лидерах (ИНФОГРАФИКА)

5 мар 2021, 08:25
999

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 4 марта, обнаружили у 10 тыс. 155 человек. Также 4 тыс. 149 пациентов выздоровели, а 172 — к сожалению, умерли от осложнений. В больницы попали 3 тыс. 355 украинцев.

Об этом в Фейсбуке в пятницу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Врачи провели более 83,7 тыс. тестирований за четверг. С начала пандемии в Украине уже зафиксировали свыше 1,3 млн случаев COVID-19, 26 тыс. 763 пациентов умерли от осложнений заболевания.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 4 марта зарегистрировано в:

  • Киеве (910),

  • Винницкой (816),

  • Закарпатской (748),

  • Ивано-Франковской (737)

  • Житомирской (695) областях.


Коронавірус в Україні / РНБО

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса, а также не исключил введения жесткого локдауна в Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров