Коли Україна почує відповідь НАТО щодо ПДЧ, вказали в уряді

https://racurs.ua/ua/n151320-koly-ukrayina-pochuie-vidpovid-nato-schodo-pdch-vkazaly-v-uryadi.html

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Питання отримання ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО) Україною прокоментувала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телеефіру на «1+1».

Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас залежатиме, коли ми будемо в НАТО. На початку ефіру сказали: «Давайте натиснемо! Ми готові зробити все можливе». Якщо з таким же запалом ми виконуватимемо план дій щодо членства, це може статися набагато швидше, аніж у Північної Македонії, — зазначила Стефанішина.

Окрім цього, вступ до Північноатлантичного альянсу назвав єдиною альтернативою для України Леонід Кравчук.