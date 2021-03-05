Коли Україна почує відповідь НАТО щодо ПДЧ, вказали в уряді

Коли Україна почує відповідь НАТО щодо ПДЧ, вказали в урядіhttps://racurs.ua/ua/n151320-koly-ukrayina-pochuie-vidpovid-nato-schodo-pdch-vkazaly-v-uryadi.htmlРакурс
Питання отримання ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО) Україною прокоментувала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телеефіру на «1+1».
Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас залежатиме, коли ми будемо в НАТО. На початку ефіру сказали: «Давайте натиснемо! Ми готові зробити все можливе». Якщо з таким же запалом ми виконуватимемо план дій щодо членства, це може статися набагато швидше, аніж у Північної Македонії, — зазначила Стефанішина.
Окрім цього, вступ до Північноатлантичного альянсу назвав єдиною альтернативою для України Леонід Кравчук.
Оці всі розмови про те, що нас там чекають чи не чекають, що десь хтось колись казав і був… Ми про все зараз говоримо. А є найважливіше питання: Україна має бути в НАТО! Іншого варіанту немає. Тому що вона сьогодні захищає свою землю від російського агресора. Це єдиний спосіб вберегти можливість будувати свою незалежність! А те, що там хтось колись десь говорив — це історія. І приліпити її до сьогодення можна лише штучно або задля того, щоб відволікти нас від головного: стати членом НАТО, виконувати те, що передбачено пакетом НАТО, — заявив очільник української делегації у ТКГ.