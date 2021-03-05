Популярную «группу смерти» администрировала школьница из Кривого Рога

Група смерті. Фото: Погляд

https://racurs.ua/n151319-populyarnuu-gruppu-smerti-administrirovala-shkolnica-iz-krivogo-roga.html

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«Группу смерти» в мессенджере Telegram создала и администрировала 15-летняя школьница из Кривого Рога. Девушка собиралась покончить с собой и побуждала к этому других.

Канал был создан 21 февраля и успел набрать более 500 подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В полиции сообщают, что школьница планировала покончить с собой 4 марта. Когда она начала давать задания участникам группы, количество подписчиков резко уменьшилось до 13 человек. Задача состояла в том, чтобы участники наносили себе телесные повреждения.

Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть более пяти в день, — сообщает полиция.



3 марта полиция и прокуратура провела обыск в доме девушки, изъяла телефоны, планшет и ноутбук. Уголовное производство открыли по статье о доведении до самоубийства. Сейчас следователи пытаются установить «куратора», под руководством которого могла быть создана группа.

Напомним, ранее мы сообщали, что японец убивал молодых людей, которые высказывали свои намерения осуществить самоубийство в соцсетях. Такахиро Сираиси, убийцу из Твиттера, приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Его адвокаты добиваются для него более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв.