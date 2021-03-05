Популярну «групу смерті» адмініструвала школярка з Кривого Рогу

Група смерті. Фото: Погляд

https://racurs.ua/ua/n151319-populyarnu-grupu-smerti-administruvala-shkolyarka-z-kryvogo-rogu.html

Ракурс

«Групу смерті» у месенджері Telegram створила та адмініструвала 15-річна школярка з Кривого Рогу. Дівчина збиралася накласти на себе руки та спонукала до цього інших.

Канал був створений 21 лютого та встиг набрати понад 500 підписників. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

У поліції повідомляють, що школярка планувала накласти на себе руки 4 березня. Коли вона почала ставити завдання учасникам групи, кількість підписників різко зменшилася до 13 осіб. Завдання полягали в тому, щоб учасники наносили собі тілесні ушкодження.

Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більш як п’ять в день, — повідомляє поліція.



3 березня поліція та прокуратура провела обшук в помешканні дівчини, вилучила телефони, планшет та ноутбук. Кримінальне провадження відкрили за статтею про доведення до самогубства. Наразі слідчі намагаються встановити «куратора», під керівництвом якого могла бути створена група.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що японець вбивав молодих людей, які висловлювали свої наміри зчинити самогубство в соцмережах. Такахіро Сіраісі, вбивцю з Твіттеру, засудили до смертної кари за вбивство дев’яти осіб. Його адвокати домагаються для нього більш м’якого вироку, наполягаючи, що засуджений виконував бажання своїх жертв.