Лихоманка і слабкий імунітет — головний санлікар країни розповів про проти покази до COVID-вакцинації

https://racurs.ua/ua/n151323-lyhomanka-i-slabkyy-imunitet-golovnyy-sanlikar-krayiny-rozpoviv-pro-protypokazy.html

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Вакцинацію від коронавірусу не радять здійснювати у кількох випадках. Про них 5 березня на брифінгу розповів Віктор Ляшко.

Головний санлікар країни повідомив, що не можна робити щеплення в наступних випадках:

при наявності протипоказань до окремих компонентів вакцин (склад зазначений в інструкції);

якщо є супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманка). При цьому незначне підвищення (застуда) не є протипоказом;

при порушеннях згортання крові;

при ослабленому імунітеті в пацієнта, проте в цьому випадку лікар приймає рішення про вакцинацію на свій розсуд.

Ляшко запросив відомих людей проводити публічну вакцинацію, аби збільшити довіру до процесу.

Я давно обіцяв журналістам це зробити. Щойно з’явилася можливість, коли ми змінили план вакцинації, то я зробив щеплення, щоб власним прикладом показати безпечність процесу, — повідомив Ляшко.

Він нагадав, що це саме здійснили президент, голова прикордонної служби, голова Національної служби здоров’я.

Ляшко заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти, — сказав головний санітарний лікар.



Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації таких груп людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID:

якщо була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон;

якщо людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації;

якщо кількість людей, що вакцинується за день мобільною бригадою, була не кратна десяти і залишалися декілька доз препарату.

Вакцинація в Україні накульгує — її темпи наразі не перевищують 3 тис. осіб щодня. За 4 березня Міністерство охорони здоров’я відзвітувало про 2 тис. 913 вперше щеплених від COVID-19 осіб.