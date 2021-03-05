Не більше 3 тис. щеплень щодня — в МОЗ повідомили темпи вакцинації в регіонахНе більше 3 тис. щеплень щодня — в МОЗ повідомили темпи вакцинації в регіонах

https://racurs.ua/ua/n151316-ne-bilshe-3-tys-scheplen-schodnya-v-moz-povidomyly-tempy-vakcynaciyi-v-regionah.html

Ракурс

Вакцинація в Україні накульгує — її темпи наразі не перевищують 3 тис. осіб щодня. За 4 березня Міністерство охорони здоров’я відзвітувало про 2 тис. 913 вперше щеплених від COVID-19 осіб.

Утім, за день темпи вакцинації дещо підвищилися, оскільки 3 березня в Україні щепили 2 тис. 680 осіб.

Від початку кампанії за понад 10 днів щепили 12 тис. 481 людину.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 тис. 110 щеплень), найменша — у Закарпатській області (244 щеплення).

«Ракурс» повідомляв, що очільник МОЗ прагне вивести показник щеплень від коронавірусу до 10 тис на добу вже кінець поточного тижня — початок наступного. Максим Степанов заявляв, що стратегія МОЗ — до кінця 2021 року надати доступ до вакцин всім бажаючим безкоштовно.

МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця 2021 року. Про це заявив 3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Вакцинація в Україні щойно розпочалася, але корективи до плану імунізації населення досі вносяться. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував можливе «просунення» в етапах пріоритетності вакцинації в Україні журналістів та священників.