Не больше 3 тыс. прививок ежедневно — в Минздраве сообщили темпы вакцинации в регионах

https://racurs.ua/n151316-ne-bolshe-3-tys-privivok-ejednevno-v-minzdrave-soobschili-tempy-vakcinacii-v-regionah.html

Ракурс

Вакцинация в Украине пока хромает — ее темпы пока не превышают 3 тыс. человек ежедневно. За 4 марта Министерство здравоохранения отчиталось о 2 тыс. 913 впервые привитых от COVID-19 человек.

Впрочем, за день темпы вакцинации несколько повысились, поскольку 3 марта в Украине привили 2 тыс. 680 человек.

С начала кампании за более чем 10 дней привили 12 тыс. 481 человека.

За сутки самое большое количество привитых зафиксировали в Днепропетровской области (280 прививок), за весь период прививочной кампании лидерство у Днепропетровской и Донецкой областей (по 1 тыс. 110 прививок), отстает пока Закарпатская область (244 прививки).

«Ракурс» сообщал, что глава Минздрава стремится вывести показатель прививок от коронавируса до 10 тыс в сутки уже на конец текущей недели — начало следующей. Максим Степанов заявлял, что стратегия Минздрава — до конца 2021 года предоставить доступ к вакцинам всем желающим бесплатно.

Минздрав планирует вакцинировать 80% населения к концу 2021 года. Об этом заявил 3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Вакцинация в Украине только началась, но коррективы в план иммунизации населения до сих пор вносятся. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал возможное «продвижение» в этапах приоритетности вакцинации в Украине для журналистов и священников.