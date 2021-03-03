Степанов пообещал 10 тыс. COVID-прививок ежедневно на фоне «антивакцинальной вакханалии»

https://racurs.ua/n151207-stepanov-poobeschal-10-tys-covid-privivok-ejednevno-na-fone-antivakcinalnoy-vakhanalii.html

Ракурс

Антивакцинальная вакханалия продолжается в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Макисм Степанов.

Она, по его словам, продолжается два месяца в Украине. Ее ведут политики, «готовые хайповать» на всем.

У таких людей нет ничего святого, они готовы жертвовать жизнью людей ради своих интересов. Это ковидные коллаборационисты, — заявил министр на брифинге 3 марта.

Глава Минздрава стремится вывести показатель прививок от коронавируса до 10 тыс в сутки уже на конец текущей недели — начало следующей. Степанов хочет до конца года вакцинировать всех желающих.

«Ракурс» сообщал, что пока в стране провакцинировали 6,8 тыс. человек.

Наша стратегия — до конца 2021 года предоставить доступ к вакцинам всем желающим бесплатно, — заявил министр.



Он также напомнил, что ровно год назад в нашей стране был зафиксирован первый случай Covid-19.

Минздрав планирует вакцинировать 80% населения к концу 2021 года. Об этом заявил 3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.