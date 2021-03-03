Степанов пообіцяв 10 тисяч COVID-щеплень щодня на тлі «антивакцинальної вакханалії»

https://racurs.ua/ua/n151207-stepanov-poobicyav-10-tysyach-covid-scheplen-schodnya-na-tli-antyvakcynalnoyi-vakhanaliyi.html

Ракурс

Антивакцинальна вакханалія триває в Україні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Макисм Степанов.

Вона, за його словами, триває два місяці в Україні. Її ведуть політики, які «готові хайпувати».

У таких людей немає нічого святого, вони готові жертвувати життям людей заради своїх інтересів. Це — ковідні колаборанти, — заявив міністр на брифінгу 3 березня.

Очільник МОЗ прагне вивести показник щеплень від коронавірусу до 10 тис на добу вже кінець поточного тижня — початок наступного. Степанов хоче до кінця року вакцинувати всіх бажаючих.

«Ракурс» повідомляв, що поки в країні провакцинували 6,8 тис. осіб.

Наша стратегія — до кінця 2021 року надати доступ до вакцин всім бажаючим безкоштовно, — заявив міністр.



Він також нагадав, що рівно рік тому в нашій країні був зафіксований перший випадок Covid-19.

МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця 2021 року. Про це заявив 3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем.