Кінцевий термін вакцинації усіх повнолітніх українців назвав Степанов — вакцина від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n151324-kincevyy-termin-vakcynaciyi-usih-povnolitnih-ukrayinciv-nazvav-stepanov.html

Ракурс

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді 5 березня в рамках «Години запитань до уряду» назвав кінцевий термін вакцинації від коронавірусу усіх повнолітніх громадян України.

Щодо кінцевого терміну вакцинації. У нас п’ять етапів вакцинації, до кожного етапу додаються громадяни України, залежно від групи ризику. До кінця 2021 року ми закінчимо вакцинацію всіх без виключення громадян України старших 18 років, бо дітей ми не вакцинуємо, — зазначив Степанов.



Зауважимо, міністр на початку свого виступу нагадав, що з березня 2020 року виповнився рівно рік з того часу, як Україна прокинулася у новій реальності. Тоді було діагностовано першого хворого на коронавірусну інфекцію.