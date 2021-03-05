Петр Порошенко, фото: «Обыватель»

https://racurs.ua/n151363-eto-bylo-voprosom-vremeni-poroshenko-otreagiroval-na-sankcii-protiv-kolomoyskogo.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, отреагировал на санкции, введенные США в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского за «участие в значительной коррупции».

По словам Порошенко, введение санкции в отношении Коломойского, бывшего владельца «ПриватБанка», было лишь вопросом времени. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Следующий шаг — обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца «ПриватБанка, — отмечает Порошенко.

Порошенко считает, что такое «сильное и обоснованное решение Вашингтона» было «вызвано в значительной степени бездействием Зеленского».

«Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского ли продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина?» — подчеркнул экс-президент.

По мнению Порошенко, Зеленскому нужно порвать с Коломойским и устранить препятствия расследованию соответствующих уголовных производств.

Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку, — подчеркнул экс-президент.



Со своей стороны, Порошенко, несмотря на пребывание в оппозиции, пообещал содействовать решениям властей, которые «освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров».

Напомним, в посольстве США в Украине объяснили введение санкций против Коломойского.