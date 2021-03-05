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Ракурс
Петро Порошенко, фото: «Обыватель»

Це було питанням часу — Порошенко відреагував на санкції проти Коломойського

5 бер 2021, 18:58
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Петро Порошенко, п’ятий президент України, відреагував на санкції, запроваджені США щодо українського бізнесмена Ігоря Коломойського за «участь у значній корупції».

За словами Порошенка, запровадження санкції щодо Коломойського, колишнього власника «ПриватБанку», було лише питанням часу. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника «ПриватБанку», — зазначає Порошенко.

Порошенко вважає, що таке «сильне і обґрунтоване рішення Вашингтону» було «спричинене значною мірою бездіяльністю Зеленського».

Токсичний вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став справжньою небезпекою для країни. Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна? — наголосив екс-президент.

На думку Порошенка, Зеленському потрібно порвати з Коломойським та усунути перешкоди розслідуванню відповідних кримінальних проваджень.

Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати, — наголосив екс-президент.


Зі свого боку, Порошенко, попри перебування в опозиції до чинної влади, пообіцяв сприяти діям, які «звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів».

Нагадаємо, у посольстві США в Україні пояснили запровадження санкцій проти Коломойського.

Джерело: Ракурс


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