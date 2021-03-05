Коломойський потрапив під санкції США «через причетність до значної корупції»

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США ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського за корупцію.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського олігарха, екс-власника «ПриватБанку». Підстава для санкцій — «участь у значній корупції».

Таке рішення засноване на діях, вчинених Коломойським під час його перебування на політичної посади, я також хочу висловити стурбованість його зусиллями по підриву демократичних процесів України, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що дії Коломойського представляють серйозну загрозу для майбутнього України.

Санкції запроваджені проти Коломойського та його родини. Йому та членам родини заборонили в’їзд у США. Це стосується дружини олігарха Ірини, його доньки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

У Держдепі пояснили, що Коломойський був причетний до корупційних дій як голова Дніпропетровської ОДА у 2014−2015 роках.

Блінкен підкреслив, що санкції «підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України, а також не виключив подальших санкційних рішень щодо громадян України, які цьому перешкоджають».

Наприкінці 2020 року прокурори США висунули нові звинувачення проти Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення ними коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо.

Раніше схожі обвинувачення Мін’юст США виносив щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас.