Дівчина. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151349-divchyna-vlashtuvala-strilyanynu-u-kyievi-zarady-efektnogo-foto-video.html

Ракурс

У Києві дівчина влаштувала фотосесію з пістолетом, бажаючи похизуватися у соціальних мережах. Фотосесія мало не завершилася трагедією — пістолет виявився зарядженим та вистрілив у повітря.

Відео свого невдалого позування дівчина виклала на своїй сторінці у соцмережі, де має понад 60 тис. підписників.

Через необережне поводження зі зброєю «блогерка» могла заподіяти шкоду здоров’ю перехожих та собі. Поруч також був «оператор» дівчини, але на щастя, в нього дівчина не поцілила.

У соцмережах засудили дівчину та обурилися через бездумну поведінку — таке позування могло закінчитися трагедією.

Звичайні підліткові забавки. Добре, що не влучила у когось. Нічого ж такого, так?, — підписали побачене у телеграм-каналі «Київ оперативний».



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що легалізації обігу вогнепальної зброї наразі в Україні не буде. Відразу декілька законопроектів на цю тему не знайшли підтримки в парламенті 4 березня.

Верховна Рада відхилила у першому читанні закони про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї № 4335 і № 4335−1. Не набрали необхідної кількості голосів й зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (№ 4336). Ці документи не змогли відправити навіть на доопрацювання.