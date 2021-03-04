Легалізацію обігу зброю провалили у парламенті, фото — Суспільне

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Ракурс

Легалізації обігу вогнепальної зброї наразі в Україні не буде. Відразу декілька законопроектів на цю тему не знайшли підтримки в парламенті 4 березня.

Верховна Рада відхилила у першому читанні закони про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї № 4335 і № 4335−1. Не набрали необхідної кількості голосів й зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (№ 4336). Ці документи не змогли відправити навіть на доопрацювання.

У сесійній залі думки розділилися: частина нардепів вважає, що потрібно надати людям можливість купувати зброю, а інші говорять, що це може спричинити хвилю насильства.

За словами Данила Гетьманцева, його фракція «Слуги народу» також розділена щодо цього питання — 50 на 50.

Законопроект № 4335−1 регламентував обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні і посилював відповідальність за її незаконне використання. У ньому також регламентували обіг пневматичної зброї, ліцензування діяльності у галузі виробництва зброї та боєприпасів військового призначення.

Автори пропонували запровадити посвідчення власника зброї, технічний паспорт на кожну одиницю зброї.

Право на користування зброєю могли надати громадянам, які не мають медичних протипоказань, судимості і не притягалися до адміністративної відповідальності впродовж останнього року за понад 20 статтями КзАП.

У законі № 4335 (його підтримали тільки 88 нардепів) визначили декілька категорій цивільної вогнепальної зброї:

А — автоматична вогнепальну зброю;

В — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травмати);

З — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

У законі прописали й обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну, пропонували запровадити курси з вивчення зброї і правил поводження з нею.

У 2019 році президент Володимир Зеленський негативно відповів на петицію про легалізацію зброї. Торік заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що дозвіл на обіг цивільної зброї можна давати тільки після загальнонаціонального референдуму.

Очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський раніше уточнював, що у випадку ухвалення закону про обіг зброї громадянам не дозволять носити її з собою.

Раніше в поліції розформували службу, яка видавала дозволи на зброю.