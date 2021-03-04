Легализацию оборота оружия провалили в парламенте, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n151297-legalizaciu-oborota-orujiya-provalili-v-parlamente.html

Ракурс

Легализации оборота огнестрельного оружия пока в Украине не будет. Сразу несколько законопроектов на эту тему не нашли поддержки в парламенте 4 марта.

Верховная Рада отклонила в первом чтении законы об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему № 4335 и № 4335−1. Не набрали необходимого количества голосов и изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины (№ 4336). Эти документы не смогли отправить даже на доработку.

В сессионном зале мнения разделились: часть нардепов считает, что необходимо предоставить людям возможность покупать оружие, а другие говорят, что это может вызвать волну насилия.

По словам Даниила Гетманцева, его фракция «Слуги народа» также разделена по этому вопросу — 50 на 50.

Законопроект № 4335−1 регламентировал оборот короткоствольного огнестрельного оружия в Украине и усиливал ответственность за его незаконное использование. В нем также регламентировали оборот пневматического оружия, лицензирование деятельности в области производства оружия и военного назначения.

Авторы предлагали ввести удостоверение владельца оружия, технический паспорт на каждую единицу оружия.

Право на пользование оружием могли предоставить гражданам, у которых нет медицинских противопоказаний, судимости и которые не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по нескольким статьям КЗАП.

В законе № 4335 (его подержали только 88 нардепов) определили несколько категорий гражданского огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травмат)

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

В законе прописали и обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу, предлагали ввести курсы по изучению оружия и правил обращения с ним.

В 2019 году президент Владимир Зеленский отрицательно ответил на петицию о легализации оружия. В прошлом году заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что разрешение на оборот гражданского оружия можно давать только после общенационального референдума.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ранее уточнял, что в случае принятия закона об обороте оружия гражданам не позволят носить его с собой.

Ранее в полиции расформировали службу, которая выдавала разрешения на оружие.