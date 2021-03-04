Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n151296-reformirovat-selo-reshili-u-zelenskogo-sut-programmy-prezidenta.html

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Реформирование села и реализацию программы «Новое село» обсудили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках программы в сельской местности построят «Центры притяжения» по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком, информируют в пресс-службе президента.

Сообщают, что в селах построят современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделение почты, аптека с программой «Доступные лекарства», опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и т.п.

Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками, — говорится в сообщении.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

Всего в Украине планируется воплотить больше 1 тыс. таких проектов. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

Первые проекты «Новое село» должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем — по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село, — сказал Зеленский.



Также глава государства планирует включить в программу развития агропромышленного комплекса, в частности животноводства.

Зеленский обещает уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.